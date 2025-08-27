Festival de Folclore regressa a Benfica do Ribatejo

Benfica do Ribatejo vai receber no dia 13 de setembro mais uma edição do seu Festival de Folclore, que vai reunir grupos de várias regiões do país no Largo Dr. Moita, em Cortiçóis.

A noite começa pelas 21h00 com a cerimónia protocolar, seguindo-se às 21h30 o arranque das atuações. Entre os grupos participantes estão o Rancho Folclórico Pindelo de Silgueiros, de Viseu, o Grupo de Danças e Cantares de Vale de Domingos, que vem de Águeda, o Grupo Folclórico e Etnográfico as Tecedeiras de Almalaguês, natural de Coimbra e o anfitrião, o Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo.

Organizado pelo Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo, que celebra 46 anos, o festival pretende valorizar a tradição ribatejana e promover o encontro com grupos de outras regiões do país.

O evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e da União de Freguesias de Benfica do Ribatejo e Raposa.