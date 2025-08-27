Jovens de Almeirim concluem Volta a Portugal de Cadetes

Os jovens ciclistas Simão Maia e Bárbara Cunha, naturais do concelho de Almeirim, concluíram, entre 22 e 24 de agosto, a Volta a Portugal de Cadetes, uma das provas mais exigentes do calendário nacional, em representação da equipa Triumtérmica Águias de Alpiarça.

Simão Maia, de 15 anos, participou na 17.ª Volta a Portugal de Cadetes Masculinos, completando as três etapas da competição, cada uma com mais de 70 quilómetros. Já Bárbara Cunha, de 16 anos, integrou a 4.ª Volta a Portugal de Cadetes Feminina Sub-19, também disputada em três dias consecutivos.

A primeira etapa da edição deste ano ligou Santarém a Almeirim, a segunda percorreu um trajeto de Benavente a Salvaterra de Magos, e a etapa final partiu do Cartaxo e terminou na exigente subida à Serra de Montejunto.

A prova contou com a participação de equipas de todo o país e também formações internacionais, oriundas de países como Espanha e Grécia, o que vem confirmar a crescente dimensão da Volta a Portugal de Cadetes.