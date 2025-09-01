Almeirim recebe rastreios gratuitos ao cancro da pele e da cavidade oral

No dia 25 de outubro, Almeirim vai acolher uma ação de rastreio gratuito ao cancro da pele e da cavidade oral, promovida pelo Grupo de Apoio de Santarém da Liga Portuguesa Contra o Cancro. A iniciativa vai decorrer na USF Marquesa de Alorna, entre as 9h00 e as 18h00.

O objetivo passa por identificar precocemente lesões suspeitas em pessoas com maior risco de desenvolver estas doenças, ao mesmo tempo que é reforçada a importância da prevenção e da vigilância da saúde.

No caso do cancro da pele, o rastreio destina-se a quem apresente fatores como idade superior a 50 anos, historial familiar da doença, presença de mais de 50 sinais, pele e olhos claros ou profissões com exposição frequente ao sol.

Já o rastreio ao cancro oral é dirigido a fumadores com mais de 40 anos e a pessoas que apresentem sintomas persistentes, como dores na boca, feridas que não cicatrizam, alterações na mucosa ou aumentos anormais de volume em estruturas da boca ou vias aéreas superiores. Também podem participar utentes referenciados pelos médicos de família.

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia. As marcações podem ser feitas através dos números 915 999 901 ou 243 332 643.