Márcio Sampaio sagra‑se campeão na Arábia Saudita com Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo

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O preparador físico Márcio Sampaio, natural de Almeirim, sagrou‑se campeão da Arábia Saudita esta quinta‑feira, dia 21 de maio, ao serviço do Al‑Nassr, após a vitória por 4‑1 frente ao Damac, na última jornada, jogo em que Cristiano Ronaldo bisou.

A equipa orientada por Jorge Jesus terminou o campeonato com 86 pontos, mais dois do que o Al Hilal, garantindo assim o título, o nono da história do clube, e o primeiro desde a época 2018/19.

Márcio Sampaio volta assim a conquistar um troféu ao lado de Jorge Jesus, treinador com quem trabalha há mais de 15 anos. A ligação entre ambos começou na época 2008/09, no SC Braga, tendo voltado a trabalhar em conjunto a partir de 2015/16, no Sporting. Desde então, acompanharam‑se em clubes como Benfica, Flamengo, Fenerbahçe, Al Hilal e agora Al‑Nassr.

O preparador físico, de 47 anos, apenas não integrou a equipa técnica na temporada passada, por opção pessoal, regressando agora para mais um título no percurso com o técnico português.



