Trabalhos de pavimentação condicionam trânsito na EN118

A circulação na Estrada Nacional 118 (EN118), no concelho da Chamusca, vai estar condicionada entre os dias 2 e 4 de setembro, devido a trabalhos de pavimentação promovidos pela Infraestruturas de Portugal (IP).

A intervenção vai decorrer no troço entre o quilómetro 110 e o quilómetro 111,5, o que obriga à implementação de trânsito alternado, regulado por semáforos.

Segundo a IP, os trabalhos vão ser realizados em período diurno, entre as 08h00 e as 18h00, e podem causar alguns transtornos aos automobilistas que utilizam esta via.