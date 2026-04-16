Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Região
  • Chamusca assinala Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
Região

Chamusca assinala Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

Por: Redação 16 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

No âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, assinalado a 18 de abril (sábado), o Município da Chamusca promove, ao longo do fim de semana, um conjunto de atividades culturais centradas no tema “Património Arquitetónico e Azulejar”.

No dia 18, o programa inclui a inauguração da exposição “Fotografia Antiga – Monumentos e Sítios”, pelas 10h00, no Mercado Municipal. Pelas 15h00, realiza-se uma visita guiada ao património religioso, orientada pelo historiador Nuno Prates, com passagem pela Igreja de São Brás (Matriz), Igreja de São Pedro e Igreja de Nossa Senhora das Dores.

No domingo, 19 de abril, as atividades têm início pelas 14h00, com a caminhada “Em Busca da Branca de Neve e os Sete Anões”, orientada pelo historiador Nuno Prates, com partida do Largo 25 de Abril.

Esta iniciativa parte da designação popular do chafariz localizado no Largo 25 de Abril, conhecido como “Branca de Neve”, associada à existência de sete pequenos fontanários (bicas), distribuídos por vários pontos da vila, tradicionalmente designados como os “sete anões”.

Estes encontram-se no Largo do Bairro Paio de Pele, na Rua dos Carrapiteiros, na Rua do Malcozinhado, na Rua do Chafariz Velho, Rua Marques de Carvalho, Rua Norberto Pedroso (Lagarteira) e Rua Nova do Casalinho.

A programação termina às 16h30, com um workshop de desenho e pintura dinamizado pela artista Sofia Camacho, no mesmo local.

Etiquetas Relacionadas:
chamuscaChamusca assinala Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

Notícias relacionadas

Região

Chamusca assinala V Centenário do matrimónio da Infanta D. Isabel com o imperador Carlos V

BY-Daniel Cepa 10 de Abril, 2026
Região

Chamusca volta a cumprir tradição com Procissão dos Fogaréus

BY-Daniel Cepa 31 de Março, 2026
Região

Chamusca assinala Dia Mundial da Árvore e da Poesia com programa cultural

BY-Inês Ribeiro 19 de Março, 2026
Região

Chamusca promove formação sobre cultura cigana para técnicos e docentes

BY-Inês Ribeiro 12 de Março, 2026
Região

Chamusca atribui 80 bolsas a estudantes do ensino superior

BY-Daniel Cepa 7 de Março, 2026
Região

Chamusca aprova projeto preliminar para Centro de Recolha Oficial de Animais

BY-Daniel Cepa 5 de Março, 2026