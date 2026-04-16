Chamusca assinala Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

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No âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, assinalado a 18 de abril (sábado), o Município da Chamusca promove, ao longo do fim de semana, um conjunto de atividades culturais centradas no tema “Património Arquitetónico e Azulejar”.

No dia 18, o programa inclui a inauguração da exposição “Fotografia Antiga – Monumentos e Sítios”, pelas 10h00, no Mercado Municipal. Pelas 15h00, realiza-se uma visita guiada ao património religioso, orientada pelo historiador Nuno Prates, com passagem pela Igreja de São Brás (Matriz), Igreja de São Pedro e Igreja de Nossa Senhora das Dores.

No domingo, 19 de abril, as atividades têm início pelas 14h00, com a caminhada “Em Busca da Branca de Neve e os Sete Anões”, orientada pelo historiador Nuno Prates, com partida do Largo 25 de Abril.

Esta iniciativa parte da designação popular do chafariz localizado no Largo 25 de Abril, conhecido como “Branca de Neve”, associada à existência de sete pequenos fontanários (bicas), distribuídos por vários pontos da vila, tradicionalmente designados como os “sete anões”.

Estes encontram-se no Largo do Bairro Paio de Pele, na Rua dos Carrapiteiros, na Rua do Malcozinhado, na Rua do Chafariz Velho, Rua Marques de Carvalho, Rua Norberto Pedroso (Lagarteira) e Rua Nova do Casalinho.

A programação termina às 16h30, com um workshop de desenho e pintura dinamizado pela artista Sofia Camacho, no mesmo local.