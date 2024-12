Quinta da Alorna recebe demonstrações e dinâmicas das culturas anuais da Agroglobal

Na 10ª edição da Agroglobal, as demonstrações e dinâmicas das culturas anuais, realizam-se nos campos da Quinta da Alorna, em Almeirim. Na próxima edição do certame, que decorre em setembro de 2025, as áreas de culturas permanentes irão manter-se no CNEMA, em Santarém.

Segundo um comunicado da organização, os visitantes vão poder conhecer de perto as últimas novidades e tecnologias aplicadas a cada cultura, com diversas demonstrações dinâmicas na vinha, olival, frutos secos, pomares, floresta, entre outros.

O protocolo celebrado entre a Agroglobal e a Quinta da Alorna, com benefícios para ambas as partes, vai permitir realizar os campos de demonstração em cenário real, enquadrando as culturas no plano anual de uma empresa agrícola. A organização acredita que com o envolvimento da estrutura técnica e operacional da Quinta da Alorna, será permitido mostrar aos profissionais do setor as novidades e inovações aplicadas no desenvolvimento sustentável destas culturas de primavera-verão.

Pedro Lufinha, diretor geral da Quinta da Alorna, mostra-se orgulhoso com a parceria entre as duas entidades, e garante que a mesma consolida a propriedade “como um palco privilegiado para a experimentação e demonstração de soluções que moldam o futuro da agricultura e igualmente para divulgação dos nossos vinhos, que serão exclusivos na restauração do evento”.

“Na medida em que a área agrícola é uma atividade muito relevante no nosso volume de negócios, o protocolo celebrado entre a Quinta da Alorna e a Agroglobal para acolher os campos de ensaios da Agroglobal 2025, vem reforçar a nossa aposta na inovação e sustentabilidade no setor agrícola”, adianta o responsável.

Pedro Lufinha sustenta que o compromisso da Quinta da Alorna é ser “um ponto de encontro para a partilha de conhecimento e desenvolvimento de práticas agrícolas de excelência, algumas que já praticamos, permitindo-nos acolher ensaios de diversas culturas, de modo a testar e obter conhecimento para a maximização de resultados, com base na biodinâmica do solo.”

A Agroglobal continua a ser um espaço privilegiado para a apresentação de soluções práticas e inovadoras para os desafios do setor. Através de congressos, seminários, palestras, workshops e demonstrações reais, este evento profissional, promove a transferência de conhecimento e a adoção de tecnologias que visam aumentar a produtividade, a eficiência e a sustentabilidade das atividades agrícolas.