Agroglobal testa rega gota-a-gota na Quinta da Alorna e mostra futuro promissor para o arroz

Os campos demonstrativos da Agroglobal, instalados este ano na Quinta da Alorna, em Almeirim, receberam um ensaio de produção de arroz com recurso a rega gota-a-gota. Os resultados preliminares apontam para uma solução de futuro que poderá viabilizar a integração do arroz na rotação de culturas anuais, como o milho e o tomate, ao mesmo tempo que contribui para um uso mais eficiente da água e para o controlo de infestantes.

O projeto resulta de um consórcio de empresas composto pela Magos S.A., Rivulis, Lusosem, Suporte Agrícola Lda., ADP Fertilizantes e Hidrosoph, que se mostra otimista quanto ao potencial da técnica.

No ensaio foi utilizada a variedade Teti, um arroz carolino distribuído em Portugal pela Lusosem, conhecido pela elevada vitrosidade e resistência a doenças. Foram semeados 190 kgs de arroz num solo arenoso, recorrendo à fita de rega T-Tape da Rivulis, desenhada para garantir elevada eficiência e flexibilidade de aplicação em diferentes culturas.

De acordo com Nuno Sanches, Key Account Manager da Rivulis, “a grande vantagem é a versatilidade do sistema, que pode ser usado em várias culturas sem necessidade de substituição da manga, do filtro ou da própria fita”. Também Gonçalo Canha, consultor da Suporte Agrícola Lda., destaca o potencial da técnica. “Há alguns anos parecia impensável cultivar arroz desta forma, mas hoje os agricultores já encaram a rega gota-a-gota como uma alternativa viável e competitiva”.

Joaquim Costa, técnico comercial da Magos S.A., sublinha que a experiência demonstra ser possível cultivar arroz fora dos canteiros tradicionais e acredita que será possível atingir produtividades semelhantes ao sistema convencional, entre 8 a 9 toneladas por hectare.

A monitorização da água foi assegurada pela Hidrosoph, através de sondas e imagens aéreas, enquanto a ADP Fertilizantes aplicou um plano de nutrição baseado em fertilização, bioestimulação e proteção biotecnológica, de forma a potenciar os resultados.

Para além do arroz, os ensaios na Quinta da Alorna incluíram milho, tomate de indústria e batata-doce, todos com recurso a tecnologias de rega inovadoras.

No caso do milho, a grande novidade foi a sementeira em linhas pareadas, que permite maior densidade de plantas e maior eficiência na utilização da água e fertilizantes. Em relação ao tomate, foi instalada a fita de rega D1000 com tratamento repelente para insetos, associada a um sistema de controlo remoto da rega, gerido através da plataforma digital Spherag.

Na cultura da batata-doce, semeada em cinco hectares com as variedades Bellevue e Beauregard, a rega foi feita com a fita D900, equipada com um mecanismo que protege os gotejadores contra entupimentos.