HOME Imobiliária celebra seis anos em Almeirim (c/fotos)

A HOME Imobiliária festejou na terça-feira, dia 2 de setembro, o seu 6.º aniversário com um convívio que reuniu amigos, familiares e toda a equipa, que celebraram não apenas anos de trabalho, mas também de conquistas e relações construídas ao longo do tempo.

O evento, realizado nas instalações da própria imobiliária, teve como ponto alto o corte do bolo. Este momento simbólico reforça a união da equipa e a gratidão pelo apoio constante de clientes e amigos. Entre sorrisos e abraços, todos os presentes brindaram à continuidade do projeto e à ambição de novos objetivos para os próximos anos.

Este é um projeto de Paulo Frutuoso que completa seis anos de existência.



