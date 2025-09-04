Está a decorrer uma petição para encerrar o aterro da Raposa

Está em curso uma petição pública que reivindica o encerramento do aterro da Raposa. A iniciativa, promovida por um movimento cívico, pacífico e apartidário pretende alertar para os riscos ambientais e de saúde pública associados à atividade do aterro.

A população tem manifestado uma crescente preocupação com os impactos do espaço na qualidade de vida dos habitantes e no meio ambiente da região. A situação agravou-se nos últimos meses, uma vez que o aterro tem desencadeado diversos incêndios desde abril, o que aumenta o risco para a saúde pública e para a segurança da comunidade.

A petição defende que o encerramento é necessário para salvaguardar os cidadãos e a preservação dos recursos naturais. A petição encontra-se disponível para assinatura online aqui.