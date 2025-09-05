GNR reforça prevenção e combate aos incêndios perante agravamento do risco

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a reforçar as ações de prevenção e combate aos incêndios rurais devido ao agravamento do risco em várias zonas do país, associado às atuais condições meteorológicas. A força de segurança apela à responsabilidade dos cidadãos e lembra a importância de evitar comportamentos que possam originar fogos.

De acordo com dados provisórios, até 31 de agosto de 2025, a GNR registou 7.037 incêndios florestais. No mesmo período foram levantados 2.249 autos de contraordenação, dos quais 1.773 por falta de gestão de combustível, 344 por uso indevido do fogo e 34 por condicionamento de acessos.

A ação policial resultou ainda em 45 detenções em flagrante delito pelo crime de incêndio florestal e na identificação de 621 suspeitos, alguns dos quais detidos pela Polícia Judiciária.

No âmbito da vigilância e deteção de incêndios, a GNR realizou 42.282 patrulhas e 5.129 ações de sensibilização, que abrangeram 97.129 pessoas. Estas operações inserem-se na campanha Floresta Segura 2025, que iniciou a 16 de fevereiro, e inclui ações de sensibilização, fiscalização, vigilância e investigação de crimes relacionados com incêndios florestais.

A força de segurança destaca que os incêndios podem ser desencadeados por comportamentos negligentes e alerta para a proibição de fumar, fazer lume, realizar queimadas, lançar foguetes ou usar máquinas agrícolas sem sistemas de retenção de faúlhas e extintores.

A GNR recomenda ainda à população que acompanhe os avisos meteorológicos, que evite deslocações desnecessárias a zonas florestais em dias de maior risco e que alerte de imediato as autoridades em caso de fumo ou fogo.