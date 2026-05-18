Condução sob efeito do álcool representa mais de metade das detenções da GNR

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Mais de metade das detenções efetuadas pela GNR no distrito de Santarém, na última semana, estiveram relacionadas com condução sob o efeito do álcool. Entre os dias 11 e 17 de maio, o Comando Territorial de Santarém deteve 36 pessoas, das quais 17 foram apanhadas ao volante com uma taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei.

Os números constam do balanço semanal da atividade operacional da GNR e revelam uma forte incidência deste tipo de crime rodoviário no distrito, numa semana marcada por operações de fiscalização, prevenção e combate à criminalidade.

Além das detenções por álcool ao volante, a GNR registou ainda sete detenções por condução sem habilitação legal, três por violência doméstica contra cônjuge ou análogos e duas por desobediência. Foram ainda registadas detenções por outros crimes, nomeadamente um caso de tráfico de estupefacientes, um de furto em residência, um de falsificação de documentos, um de contrafação/falsificação de moeda e passagem de moeda falsa, e ainda um por incêndio/fogo posto.

Na componente de fiscalização rodoviária, os militares da GNR detetaram 447 infrações de trânsito. A falta de inspeção periódica obrigatória foi a infração mais registada, com 106 autos levantados. Seguiram-se 33 infrações relacionadas com tacógrafos e 21 casos de condução com excesso de álcool no sangue.

Foram ainda registadas 21 infrações por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 20 por problemas de iluminação e sinalização, 16 por uso indevido do telemóvel durante a condução e 11 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção para crianças. Houve igualmente cinco infrações por excesso de velocidade.

No mesmo período, a GNR registou 70 acidentes rodoviários nas estradas do distrito de Santarém. Do balanço da sinistralidade resultaram um ferido grave e 20 feridos leves.

A operação semanal incluiu também ações de fiscalização geral, das quais resultaram 51 autos de contraordenação, sendo 32 relacionados com trânsito e segurança rodoviária, 16 autos genéricos e três ligados ao consumo de produtos estupefacientes.