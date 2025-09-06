António Nunes (PSD): “Temos uma grande vontade de fazer a diferença”

Como surgiu o convite para liderar a lista à freguesia da Raposa?

Com o bom resultado da minha campanha em 2021, ao qual eu perdi as eleições por 80 votos, ficou logo decidido que se eu entende-se, eu seria o candidato pela Coligação.

O que acha que pode trazer de bom à freguesia?

Rigor, trabalho, uma equipa forte e coesa e uma grande vontade de fazer a diferença.

Como analisa o trabalho de Cristina Casimiro nestes últimos quatro anos? E nos 12 em que esteve à frente da junta?

Como todos sabemos, numa Junta pequena como a nossa, se queremos fazer obras dependemos sempre da Câmara Municipal, mas há sempre coisas que a Junta pode fazer sem ser preciso recorrer à Câmara, coisas essas que não foram realizadas, há pequenos gestos que fazem a diferença. A resposta a essa pergunta está na resposta anterior.

Se ganhar a Junta, quais os grandes desafios ?

Como é sabido a Freguesia da Raposa é 70% envelhecida e os jovens que cá moram são poucos, por isso a prioridade do meu executivo será direcionada para os idosos e para os jovens, nomeadamente com a criação de uma Unidade de Cuidados Continuados com o Apoio ao Idoso e com o desbloqueamento dos terrenos existentes para dar oportunidade ao jovens de fixar na nossa terra.

Quais os principais projetos da sua candidatura para a freguesia?

Os principais projetos para a Freguesia será a remodelação da Escola do Monte da Vinha para apoio aos “caminhantes”, a construção de um Parque de Caravanas junto ao Parque de Merendas, a construção de um Balneário de apoio aos motoristas junto às Casas de Banho Públicas, a maior prioridade será tudo fazer perante as Estradas de Portugal para pôr um radar na 114, nomeadamente na Raposa.

Porque devem votar em si os fregueses da Raposa?

Penso que sou um ser humano como outro qualquer, tenho as minhas qualidades e os meus defeitos, mas quem me conhece sabe que estive 21 anos na Assembleia de Freguesia, 11 anos como Presidente do Grupo Desportivo Raposense e pertenci a várias comissões de Festas Populares, sabem também que em tudo o que eu me proponho em fazer nada dica por mãos alheias nem por fazer e só saberão se tenho competência para ocupar o cargo ou não, se me deram oportunidade de o demonstrar.

Como se pode potenciar o parque de merendas?

O projeto que o meu executivo tem para o Parque de Merendas, será a construção de um Parque de Caravanas junto ao Parque de Merendas, o alcatroamento da zona envolvente ao Parque de Merendas e abertura do Bar do Parque de Merendas todos os dias, sendo efetuado a entrega da sua concessão a todas as Coletividades da Freguesia, sendo a sua duraÇão 6 meses cada.

Em que medida o fecho do aterro é um problema?

Falar do Aterro é sempre um problema, sou e sempre fui apologista que se deve acabar com o despejo de lixo em aterro e não o fecho do Aterro, que e uma coisa completamente diferente uma da outra, como outrora já se fez, o lixo será encaminhado por pisos moveis para a Chamusca, pois o encerramento do Aterro tem implicaÇões muito graves, pois a Ecoleziria além da recolha do lixo tem também a recolha seletiva, o grande problema do Aterro e a sua governabilidade, pois não se pode olhar para o dinheiro, somos pagos pelo nosso trabalho mas temos que o desempenhar bem para merecermos o que ganhamos.

Data de nascimento: 17 de outubro de 1967

Profissão: Empresário

Passatempos: Fazer bem aos outros

Último livro: A Jangada de Pedra

Música: Fado