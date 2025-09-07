António José (PS): “O meu maior objetivo será cuidar da Raposa”

Como surgiu o convite para liderar a lista à freguesia da Raposa?

O convite chegou-me através da concelhia do Partido Socialista, fruto do reconhecimento do meu percurso, mas acima de tudo, da ligação profunda que sempre mantive à nossa freguesia. Recebi-o como um gesto de confiança, que aceito com humildade e sentido de missão.

O que acha que pode trazer de bom à freguesia?

O meu maior objetivo será cuidar da Raposa como quem cuida da própria casa: preservando a nossa identidade e tradições, mas de braços abertos ao futuro. Quero uma freguesia viva, dinâmica e com serviços que sirvam todas as idades. Por isso, será prioridade garantir a continuidade do ATL, do Jardim de Infância, assegurando também o transporte dos nossos jovens para a EB1 e da EB 2/3 de Fazendas de Almeirim. Não menos importante é manter a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, porque a tranquilidade das famílias começa no seu bem-estar.

Vou continuar a apoiar todas as associações da freguesia, que são o coração pulsante da nossa vida comunitária, e preservar os momentos que nos unem: o almoço da terceira idade e os passeios da juventude, da meia-idade e da terceira idade, que fortalecem laços e criam memórias para toda a vida. Sei que a Raposa merece mais do que promessas: merece trabalho sério, dedicação e presença constante — e é isso que levo no coração para este desafio.

Como analisa o trabalho de Cristina Casimiro nestes últimos quatro anos? E nos 12 em que esteve à frente da junta?

A Cristina Casimiro é exemplo de dedicação ao serviço público. Ao longo destes 12 anos, com especial destaque para os últimos quatro, trabalhou incansavelmente para dar resposta às necessidades da população e valorizar a nossa terra. O seu legado está aí à vista de todos, e reconheço com justiça tudo o que foi feito, mesmo nos momentos mais difíceis.

Se ganhar a Junta, quais os grandes desafios?

O maior desafio será sempre cuidar das pessoas e manter viva a nossa identidade. É garantir que a Raposa se mantém forte, acolhedora e com serviços à altura das expectativas. Numa era de tantas mudanças, há que preservar o que é nosso e criar caminhos para um futuro melhor.

Quais os principais projetos da sua candidatura para a freguesia?

Quero ver o Largo Dom Nuno Álvares Pereira renovado, tal como os outros largos icónicos da freguesia, a Fonte dos Biscais com acessos dignos e seguros, o campo de futebol requalificado e o edifício do Grupo Desportivo Raposense restaurado, não esquecendo o enriquecimento do parque de merendas, com colocação do parque infantil e do parque de autocaravanas. Cada projeto representa mais oportunidades, convívio e orgulho para quem cá vive.

Porque devem votar em si os fregueses da Raposa?

Dediquei parte da minha vida ao associativismo e ao serviço público, sempre com honestidade e compromisso. Fiz parte da Direção do Grupo Desportivo Raposense, do Rancho Folclórico os Camponeses da Raposa, e sou membro da Comissão de Festas em Honra de Santo António da Raposa. Quem me conhece sabe que a minha palavra é fiável, que estou sempre presente e nunca desisto dos desafios a que me proponho. Ao longo destes 35 anos como autarca dei provas da minha competência, empenho, rigor e trabalho.

Assumo a minha candidatura a este cargo político com profundo sentido de responsabilidade e de compromisso para com a população e freguesia. Conto com a confiança de todos e sei que juntos poderemos ir mais longe e conseguiremos proporcionar uma melhor qualidade de vida à população.

Como se pode potenciar o parque de merendas?

Sonho com um parque de merendas ainda mais apelativo: com parque infantil para os mais novos, um parque para autocaravanas que traga visitantes, e uma ribeira cuidada e bonita desde o açude até ao fim do parque. Quero que seja um espaço para todos os que apreciam a natureza e a partilha.

Em que medida o fecho do aterro é um problema?

O encerramento do aterro é uma preocupação, não só minha, como também de toda a população da nossa freguesia, mas também é um problema real na gestão de resíduos. Precisamos de encontrar soluções responsáveis, que não penalizem a população nem o meio ambiente.

Enquanto membro do atual executivo estive presente em várias reuniões onde afirmaram que o aterro será encerrado até ao final deste ano. É essencial existir transparência neste assunto de forma a manter a população informada.

Partilho a apreensão da população, e estou disponível para dar voz aos nossos fregueses.

Data de nascimento: 10 de abril de 1959

Profissão: Reformado Operário Fabril

Passatempos: Caminhada, ler, passear, estar com a família principalmente com o meu neto.

Último livro: Os Filhos da Droga

Música: ABBA e Pink Floyd