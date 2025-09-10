Homem detido em flagrante delito por violência doméstica

O Comando Distrital de Santarém da PSP anunciou recentemente a detenção, em flagrante delito de um homem, suspeito de violência doméstica, no Entroncamento.

Segundo a força de segurança, o suspeito foi surpreendido enquanto estava na via pública a agredir a companheira. A rápida ação dos agentes permitiu a detenção imediata do indivíduo, que foi posteriormente presente à Autoridade Judiciária.

A justiça determinou o afastamento do agressor da residência da vítima, medida que contou com o acompanhamento da PSP para garantir a segurança da mulher e permitir a recolha dos seus bens pessoais.