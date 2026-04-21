Alpiarça acolhe etapa da Taça de Portugal de Pista nas comemorações do 25 de Abril

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O Velódromo de Alpiarça prepara-se para receber, no próximo dia 25 de abril, uma etapa da Taça de Portugal de Pista, integrada nas comemorações oficiais do Dia da Liberdade promovidas pelo Município.

A competição arranca às 09h00 e prolonga-se ao longo de todo o dia, reunindo jovens atletas das categorias de juvenis, cadetes e juniores. Em pista estarão provas de Scratch, Pontos e Quilómetro (Km), que prometem momentos de elevada intensidade e espetáculo competitivo.

A organização do evento está a cargo da Federação Portuguesa de Ciclismo, em parceria com a Associação de Ciclismo de Santarém e faz parte do calendário nacional oficial da modalidade.

A iniciativa conta ainda com o apoio do Município de Alpiarça, do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e da marca Vitalis.

Com entrada gratuita, o evento é aberto a toda a população, sendo uma excelente oportunidade para acompanhar de perto o talento jovem do ciclismo nacional e celebrar o 25 de Abril através do desporto.