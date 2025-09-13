Salvador Carvalho conquista medalha de bronze no Campeonato Europeu de Karaté

Salvador da Fonseca e Carvalho, natural de Almeirim, conquistou a medalha de bronze ao serviço de Portugal no 6.º JKS Continental Karate Cup & Para Cup, que decorre entre 12 a 14 de setembro, em Copenhaga, Dinamarca.

O atleta de 11 anos alcançou o 3.º lugar em Kata masculino 10/11 anos, entre os 18 melhores atletas da disciplina na Europa. Detentor do 3.º Kyu (cinto castanho), Salvador é o único medalhado do clube SKHinotori-Do, no Entroncamento, onde treina há cerca de um ano, depois de ter iniciado a prática da modalidade em Almeirim.

O único representante do concelho de Almeirim nesta competição está a competir em quatro categorias: Kata, Koten, Kata Equipas e Kumite.