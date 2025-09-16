PARA HOJE / 16.SET



A missão da Igreja é salvar, isto é, no seu sentido mais fundo, dar saúde. A saúde global, a vida ou o serviço da vida, significa antes de mais humanizar e dar futuro. Não se trata de qualquer humanismo, mas de humanizar à luz de Cristo – o humano por excelência – e assim comunicar vida e dar futuro. É essa a grande missão da Igreja, hoje e em todas as épocas.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

