Perigo máximo de incêndio rural leva autoridades a reforçarem medidas de prevenção

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para os próximos dias, temperaturas muito elevadas que poderão atingir os 40 graus. Associado a este cenário, a baixa humidade relativa do ar, muitas vezes inferior a 30%, e a fraca recuperação noturna da mesma criam condições muito favoráveis ao desenvolvimento de incêndios rurais.

Na Região Centro, o risco de incêndio rural situa-se entre os níveis “Muito Elevado” e “Máximo”, o que poderá dificultar as operações de combate.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alerta a população para a necessidade de adotar medidas preventivas e recorda que, nos dias de perigo “Muito Elevado” ou “Máximo”, é proibido realizar queimadas extensivas ou queimas de amontoados, bem como utilizar fogo para confeção de alimentos em espaços rurais, exceto em locais autorizados e fora de zonas críticas.

Fumigar ou desinfestar apiários sem dispositivos de retenção de faúlhas também é expressamente proibido, assim como operar com motorroçadoras, corta-matos ou destroçadores, devendo também ser evitado o uso de grades de discos.

As autoridades sublinham ainda que é essencial ajustar comportamentos e adotar precauções adequadas para reduzir o risco de incêndio. A evolução das condições meteorológicas e do perigo de incêndio pode ser acompanhada nos sites do IPMA e do ICNF, tal como junto dos serviços municipais de proteção civil e das corporações de bombeiros.