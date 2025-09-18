Alunos de Santarém entre os finalistas nacionais do “Apps for Good” com projetos sobre saúde mental e proteção animal

Dois projetos desenvolvidos por alunos da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, em Santarém, destacam-se entre os finalistas da 11ª edição do programa “Apps for Good”, que reúne iniciativas tecnológicas com impacto social e ambiental em todo o país. A final decorre no dia 16 de setembro, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.

O projeto “StressControl”, focado na saúde mental de jovens em contexto escolar, oferece vídeos tutoriais, dicas práticas e testemunhos elaborados pelos próprios alunos. A aplicação procura criar um espaço seguro para o bem-estar emocional e promover empatia, escuta ativa e autocuidado.

A segunda aplicação, “Up Animal”, tem como objetivo a proteção da vida terrestre e utiliza um sistema de GPS com câmara para ajudar crianças e jovens a identificar animais e sinalizar situações de risco. A iniciativa combina educação ambiental com tecnologia e incentiva comportamentos conscientes e a proteção da biodiversidade.

O “Apps for Good” é um programa educativo que desafia alunos do 5.º ao 12.º ano. Ao longo de 11 edições, já envolveu mais de 28.500 alunos, 1.800 professores e 700 escolas, ao promover inovação tecnológica e empreendedorismo entre os jovens.

A final da 11.ª edição, que se realiza no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, conta com a presença de representantes do governo e da área da educação, incluindo a Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, o Secretário de Estado para a Digitalização, Bernardo Correia, o Diretor-Executivo do CDI Portugal, João Baracho, e Luís Fernandes, Diretor-Geral da DGAE, em representação do Ministro da Educação e Ciência.