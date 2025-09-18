Casal detido por roubos em Santarém

Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Santarém deteve na segunda-feira, 15 de setembro, dois indivíduos, um homem de 30 anos e uma mulher de 28, suspeitos da prática de vários crimes de roubo em coautoria, ocorridos na cidade de Santarém, junto ao Cerco de São Lázaro e zonas próximas.

As detenções foram realizadas no âmbito de mandados emitidos pela Autoridade Judiciária, fora de flagrante delito, após diligências de investigação que incluíram o reconhecimento pessoal por parte das vítimas.

Os suspeitos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Santarém, no dia seguinte, 16 de setembro. O juiz decretou prisão preventiva para um dos detidos, enquanto o outro ficou sujeito à medida de coação de apresentações bissemanais.

Em comunicado, a PSP de Santarém sublinha o “compromisso de garantir a tranquilidade e segurança dos cidadãos no distrito”.