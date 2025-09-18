Novos recrutas iniciam estágio na Força Especial de Proteção Civil em Almeirim

Teve início esta segunda-feira, 15 de setembro, o estágio dos novos recrutas da Força Especial de Proteção Civil (FEPC), unidade da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no Comando Nacional da FEPC, em Almeirim.

Esta etapa marca o arranque do percurso profissional dos futuros bombeiros sapadores da FEPC, que ao concluírem a formação passarão a integrar a força operacional, reforçando a capacidade de resposta da força em missões de proteção e socorro em todo o território nacional.

O Comando Nacional da FEPC, em Almeirim, dispõe de instalações que se dividem em duas áreas: uma operacional, que inclui centro de operações, salas de formação e reuniões; e outra direcionada ao alojamento, composta por camaratas, sala de estar, refeitório e cozinha, com capacidade para acolher cerca de 100 pessoas.

A FEPC conta com unidades distribuídas por várias localidades do país, nomeadamente Guimarães, Trancoso, Seia (Valezim), Covilhã (Unhais da Serra), Sobreira Formosa, Portalegre, Almeirim, Estremoz, Montijo e Moura (Alqueva), que sustentam toda a sua estrutura operacional.