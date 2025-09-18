Queda de reboque de camião com tomate condiciona trânsito entre o Casal Branco e Benfica do Ribatejo

A queda do reboque de um camião de transporte de tomate está a condicionar o trânsito de veículos ligeiros e obrigou ao corte da circulação de pesados de mercadorias, na tarde desta quinta-feira, 18 de setembro, na Estrada do Meio, entre a Quinta do Casal Branco e a Ponte de Benfica do Ribatejo.

O reboque desprendeu-se do camião e ficou imobilizado entre o veículo e a berma, impedindo a passagem de pesados que utilizam aquela via. A situação, que ocorreu cerca das 17h00, está a obrigar a desvios pelas duas pontes da zona.

Devido à carga máxima transportada, será necessária a utilização de uma grua para remover o reboque do local.