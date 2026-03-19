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Sociedade

Um ferido em despiste no nó de acesso ao IC10 em Almeirim

Por: Daniel Cepa 19 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

Um despiste de uma viatura ligeira de passageiros no nó de acesso ao IC10 provocou um ferido leve na tarde desta quinta‑feira, 19 de março, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, o acidente ocorreu na via de acesso no sentido Santarém/Almeirim, levando ao corte temporário da circulação enquanto decorriam as operações de socorro e os trabalhos de limpeza da via.

A vítima, ocupante da viatura, recebeu assistência no local e foi posteriormente transportada para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Recorde‑se que o Hospital Distrital de Santarém enfrenta constrangimentos no serviço de urgência nos dias 19 e 20 de março, o que justificou o encaminhamento para outra unidade hospitalar.

O alerta foi dado às 17h03. No local estiveram sete operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas.

A Unidade de Trânsito da GNR tomou conta da ocorrência.

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