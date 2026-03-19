Um ferido em despiste no nó de acesso ao IC10 em Almeirim

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Um despiste de uma viatura ligeira de passageiros no nó de acesso ao IC10 provocou um ferido leve na tarde desta quinta‑feira, 19 de março, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, o acidente ocorreu na via de acesso no sentido Santarém/Almeirim, levando ao corte temporário da circulação enquanto decorriam as operações de socorro e os trabalhos de limpeza da via.

A vítima, ocupante da viatura, recebeu assistência no local e foi posteriormente transportada para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Recorde‑se que o Hospital Distrital de Santarém enfrenta constrangimentos no serviço de urgência nos dias 19 e 20 de março, o que justificou o encaminhamento para outra unidade hospitalar.

O alerta foi dado às 17h03. No local estiveram sete operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas.

A Unidade de Trânsito da GNR tomou conta da ocorrência.