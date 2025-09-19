Debates Autárquicos já somam mais de 43 mil visualizações e Coruche é o próximo concelho em destaque

O ciclo de debates autárquicos promovido pelos jornais Correio do Ribatejo, O Almeirinense e Rede Regional, em parceria com as rádios RCA Ribatejo (104.0 FM) e Rádio Bonfim (104.9 FM), está a ter uma forte adesão do público, com cerca de 43 mil visualizações acumuladas nas transmissões online já realizadas, número que continua a crescer.

O mais recente debate, dedicado ao concelho de Salvaterra de Magos, realizou-se na quarta-feira, dia 17 de setembro, e já soma cerca de 14 mil visualizações. Somam-se ainda o debate da Golegã, que alcançou 15 mil visualizações, e o de Benavente, com cerca de 14 mil.

Depois de Salvaterra de Magos, segue-se o concelho de Coruche. O debate está agendado para esta sexta-feira, dia 19 de setembro, às 21h00, no auditório do ISLA Santarém – Instituto Politécnico, e vai ser transmitido em direto nas redes sociais dos jornais organizadores e via rádio, através da RCA Ribatejo e da Rádio Bonfim.

Para a presidência da Câmara Municipal de Coruche estão confirmados os candidatos Nuno Azevedo (PS), Francisco Gaspar (PSD), Liliana Sousa (CDU), Lurdes Pereira (CHEGA) e Dionísio Mendes (Movimento Independente “Volta Coruche 25”).

Os debates, com duração entre 60 e 90 minutos, são moderados por jornalistas dos cinco meios de comunicação envolvidos e destinam-se a proporcionar aos cidadãos um espaço de apresentação e discussão de ideias e propostas para as eleições autárquicas de 12 de outubro.