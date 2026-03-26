Coruche apresenta do livro sobre o Foral Manuelino de 1513 no Dia Nacional dos Centros Históricos

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O Município de Coruche vai assinalar o Dia Nacional dos Centros Históricos e os 513 anos da outorga do Foral Manuelino com a apresentação do livro “O Foral Novo ou Manuelino de Coruche de 1513 – Estudo, investigação, recolha de documentação e transcrição”, da autoria do historiador José António Martins. A iniciativa decorre nos dias 27 e 28 de março, numa organização conjunta do Município e do Museu Municipal de Coruche, com sessões moderadas pelo professor de História João Martins.

No dia 27 de março, o autor apresenta a obra aos alunos do ensino secundário, numa sessão no auditório da Escola Secundária de Coruche. No dia 28 de março, data em que se assinala a outorga do Foral Manuelino de Coruche, terá lugar a apresentação pública do livro, marcada para as 15h30, no Auditório do Museu Municipal.

Paralelamente, ao longo do dia 28, entre as 10h30 e as 18h00, o pátio do Museu irá acolher jogos tradicionais portugueses e jogos medievais, dinamizados pelo grupo Tokajogar, proporcionando um ambiente de evocação histórica e de participação intergeracional.

A obra agora editada pela Câmara Municipal de Coruche reúne o estudo histórico, a recolha documental e a transcrição integral do diploma régio concedido por D. Manuel I, a 28 de março de 1513. Este documento foi determinante na reorganização administrativa, económica e fiscal da vila, enquadrando-se no vasto processo de reforma dos forais promovido pela Coroa no início do século XVI. O novo foral atualizou normas, clarificou deveres e direitos das populações e consolidou a estrutura concelhia, substituindo documentos anteriores, incluindo o foral atribuído por D. Afonso Henriques em 1182.

O autor, José António Martins, historiador com vasta obra dedicada à história local e regional, apresenta nesta edição uma análise do contexto histórico do foral, a explicação da sua estrutura e a reprodução textual do documento — tanto na versão original como em português corrente — facilitando o acesso e a compreensão por parte do público contemporâneo.

A iniciativa, integrada na coleção Trajetos da História, reforça o propósito do Município em valorizar o património documental e aproximar a população da história de Coruche. Segundo a autarquia, esta é uma oportunidade para “celebrar a memória coletiva, compreender a identidade territorial e divulgar uma das fontes históricas mais relevantes da vila”.

Mais de cinco séculos após a sua outorga, o Foral Manuelino de Coruche mantém-se como um testemunho essencial da organização económica, social e administrativa da vila, revelando aspetos do quotidiano, da produção agrícola e pecuária, do comércio e da gestão do território no início da modernidade portuguesa.