Feira da Saúde é inaugurada em Santarém com foco na comunidade e na prevenção

A Casa do Campino, em Santarém, acolheu hoje, dia 19 de setembro, a inauguração da Feira da Saúde, que faz parte das comemorações dos 40 anos do Hospital Distrital de Santarém (HDS) e está a decorrer até amanhã.

O evento é promovido pela Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) e conta com o apoio da Câmara Municipal. Reúne profissionais de saúde, associações locais e instituições parceiras.

Durante a cerimónia de abertura, Maria João Jorge, utente do hospital e doente oncológica, partilhou a sua experiência pessoal e sublinhou a importância do acompanhamento recebido. “O Hospital de Santarém foi para mim mais do que um local de tratamento. Os auxiliares, enfermeiros e médicos foram casa, foram família, foram luz nos dias mais pesados e mais tristes”, menciona.

João Teixeira Leite, presidente da Câmara Municipal de Santarém, destacou o papel do hospital na comunidade ao longo das últimas quatro décadas e realçou os investimentos realizados para melhorar as suas instalações, que rondam os 16 milhões de euros. O autarca apelou ainda à participação da população na feira e salientou que a saúde é um objetivo coletivo.

Pedro Marques, presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, destacou a vertente educativa do evento. Com 35 espaços de exposição interativos, a Feira da Saúde pretende aproximar a comunidade dos serviços de cuidados médicos e fomentar a literacia e a prevenção de doenças. “O bem-estar é uma responsabilidade partilhada e cada um tem de fazer a sua parte”, afirmou.

A Feira da Saúde oferece atividades para todos e os visitantes podem aprender sobre cuidados de saúde, realizar rastreios e conhecer iniciativas de promoção do bem-estar. A entrada é livre.