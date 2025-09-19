Os Vizinhos e José Malhoa são os cabeças de cartaz da Feira de S. Miguel, em Coruche

De 26 a 28 de setembro, Coruche celebra as raízes com cultura e festa no Parque de Mercados e Feiras por ocasião da centenária Feira de São Miguel — um encontro imperdível de música, tradição, gastronomia e diversões para todas as idades.

Como sempre, espera-se muita animação com carrinhos de choque, comércio de roupa e calçado, farturas, guloseimas, tasquinhas dinamizadas por associações locais, gelados, algodão doce e ainda diversões infantis.

Este ano sobe a palco a sensação musical do momento, Os Vizinhos, grupo alentejano de Évora que entrou diretamente para o topo do Spotify e tornou viral o verso “se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior”. Junto a eles brilha José Malhoa, um dos nomes maiores da música popular portuguesa, cujo reportório inclui clássicos como “Cara de Cigana”, “Baile de Verão” ou o memorável duo com a filha Ana, “Pai Amigo”. Com entrada livre, esta edição promete mais uma vez cultura local, autenticidade e celebração intergeracional — com artesanato, sabores típicos e muita vida à volta do mercado tradicional, que faz da Feira de São Miguel um evento que une Coruche à sua memória e à sua essência.

A festa arranca na sexta-feira, 26 de setembro, pelas 22 horas, com o concerto de Os Vizinhos, banda de Évora que se tornou fenómeno nacional em tempo recorde. O single de estreia “Pôr do Sol” conquistou o topo do Spotify em Portugal e projetou o grupo para a ribalta mediática, transformando-o na nova revelação da música popular e urbana de inspiração alentejana. Com energia positiva e refrães que se entranham à primeira, Os Vizinhos prometem em Coruche um espetáculo de grande cumplicidade com o público coruchense.

No sábado, 27 de setembro, às 22 horas, é a vez de José Malhoa subir ao palco. Com mais de quatro décadas de carreira, dezenas de discos editados e milhões de cópias vendidas, Malhoa é um dos intérpretes mais populares do País. Canções como “Cara de Cigana”, “Baile de Verão”, “Eu Só Tenho a Ti”, “Quem Eu Quero Não Me Quer” ou o icónico dueto com a filha Ana, “Pai Amigo”, fazem parte da banda sonora de qualquer baile popular. O espetáculo em Coruche será um desfile de êxitos que cruzam romance, festa e emoção, confirmando a longevidade e o carisma de um verdadeiro clássico da música portuguesa.

A Feira de São Miguel é um dos eventos mais antigos e emblemáticos do Concelho, remontando a 1689, ano em que foi autorizada por D. Pedro II. Na época, justificava-se a criação de uma feira franca anual pela ausência de certames semelhantes num raio de 70 quilómetros em torno da Vila. Durante séculos, o calendário rural marcava-se “de São Miguel a São Miguel”, altura em que os proprietários liquidavam soldadas e acertavam contratos de trabalho para o ano seguinte.

Até meados do século XX, a Feira foi também uma das raras oportunidades para adquirir bens essenciais, atraindo gente de todo o País. Carrosséis, circos, barracas de tiro e touradas marcaram presença durante gerações, dando ao certame um caráter festivo e multifacetado. Hoje, a Feira de São Miguel preserva essa dupla identidade: é ao mesmo tempo um mercado tradicional, com vendedores, artesãos e sabores típicos, e um espaço de encontro cultural e intergeracional, onde a música, a gastronomia e a animação popular celebram a essência de Coruche e a sua ligação profunda às tradições.