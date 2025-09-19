Região

Utentes ostomizados da ULS Lezíria reuniram-se em convívio na Quinta das Pratas

Aa Quinta das Pratas, no Cartaxo, recebeu no dia 17 de setembro, um encontro de convívio com os utentes ostomizados acompanhados na Consulta Externa de Cirurgia – Consulta de Estomaterapia da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria).

A iniciativa teve como principais objetivos a partilha de experiências, o reforço da ligação entre utentes, familiares e profissionais de saúde e, sobretudo, a valorização da vida, demonstrando que esta mantém qualidade e continuidade, mesmo perante a vivência com um estoma.

O programa incluiu um almoço volante partilhado, o corte simbólico de bolo e um momento musical e lúdico, onde participantes e profissionais tiveram oportunidade de tocar vários instrumentos e ainda desfrutar de momentos de dança e baile.

A Quinta das Pratas cedeu o espaço para a realização do evento, que contou ainda com o apoio de vários parceiros: El Galego, O Brandão, Águas de Ulme, Vinhos Fiuza, Coloplast, Convatec, Welland e Carlos Barbosa.

A equipa da Consulta de Estomaterapia da ULS Lezíria é constituída por Aida Hipólito (técnica auxiliar de saúde), as enfermeiras Helena Fernandes, Carla Botelho, Marina Santos e Luciana Lopes, e Marta Sousa (enfermeira chefe).

Segundo a ULS Lezíria, este convívio representou mais um passo no reforço da proximidade e humanização dos cuidados de saúde, sublinhando a importância da rede de apoio entre utentes, famílias e profissionais.