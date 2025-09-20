Desporto

Clubes do concelho distinguidos por Pedro Proença

20 de Setembro, 2025
O IVV foi este sábado, dia 20 setembro, palco para o 10.º encontro de debate de futebol e futsal, organizado pela Associação de Futebol de Santarém.

Na cerimónia serviu também para a entrega dos Certificados da Federação Portuguesa de Futebol. Os clubes do concelho, União Futebol Clube Almeirim, Associação Desportiva Fazendense, Footkart Escola De Futebol e Karting Associação e Futalmeirim – Almeirim Futsal Clube.

“Resta-me dar os Parabéns e desejar os melhores sucessos para o futuro de todos os clubes do concelho”, afirmou Paulo Caetano, vereador do desporto da câmara.