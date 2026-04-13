Paço dos Negros vence Figueirense e garante apuramento para a fase a eliminar

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A Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Paço dos Negros conquistou, no passado dia 12 de abril, uma importante vitória frente ao Juv. União Figueirense, por 2-0, a contar para a 7.ª jornada da segunda fase do campeonato da Fundação Inatel Santarém.

O encontro realizou-se no Complexo Desportivo de Paço dos Negros, onde a formação da casa confirmou a superioridade com dois golos, apontados por João Francisco e Frederico Reguinga.

Com este resultado, a formação pacense assegurou desde já a qualificação para a fase a eliminar da competição, cumprindo um dos principais objetivos definidos para esta etapa da temporada.

O encontro ficou ainda marcado pela estreia das novas contratações, Daniel Arraiolos e Alexandre Fernandes.