Hóquei: Jovens ganham torneio da APL

21 de Setembro, 202521 de Setembro, 2025
Hoje, os jovens almeirinenses Rafael Almeida “Pirata” e o Tiago Coelho “Tiaguinho” ganharam o torneio de abertura de sub-15 da Associação Patinagem de Lisboa (APL) ao serviço do Oeiras.

Os dois jogadores deixaram pelo caminho duas equipas da AE física, HC Lourinhã, S Alenquer e Benfica e na final o CD Campo de Ourique por 9-0.

“Pirata” marcou três golos e fez três assistências.