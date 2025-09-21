Hóquei: Jovens ganham torneio da APL

Hoje, os jovens almeirinenses Rafael Almeida “Pirata” e o Tiago Coelho “Tiaguinho” ganharam o torneio de abertura de sub-15 da Associação Patinagem de Lisboa (APL) ao serviço do Oeiras.
Os dois jogadores deixaram pelo caminho duas equipas da AE física, HC Lourinhã, S Alenquer e Benfica e na final o CD Campo de Ourique por 9-0.
“Pirata” marcou três golos e fez três assistências.
