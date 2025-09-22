Êxitos e homenagens na Corrida da Vindimas – 5ª Corrida Borrego Leonor & Irmão em Almeirim

A Corrida da Vindimas – 5.ª Corrida Borrego Leonor & Irmão, realizada no passado dia 19 de setembro, na Arena d’Almeirim, foi um verdadeiro sucesso a todos os níveis.

O principal objetivo do evento foi a sua rentabilização para a obra social da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim. A corrida gerou um lucro de 42.292,60 euros, uma importante ajuda para o trabalho da instituição, que apoia centenas de pessoas no concelho.

No que diz respeito ao espetáculo, a Arena d’Almeirim recebeu um imponente curro de toiros da Ganadaria Passanha, com um peso médio de 570 quilos, e um cartel de luxo composto por seis cavaleiros e dois grupos de forcados de grande relevância na região.

Destaque para os êxitos nas lides de Salgueiro da Costa, Francisco Palha, Rouxinol Jr. e A. Telles Filho. Os Grupos de Forcados Amadores da Chamusca e de Coruche pegaram os seis toiros à primeira tentativa, resultando numa corrida de triunfo absoluto.

Mais um êxito para a Ganadaria Passanha em Almeirim, que, nesta edição, indultou o toiro nº 65 (546 kg), lidado por Salgueiro da Costa em 4.º lugar, que regressa ao campo como semental.

Destaque ainda para a homenagem da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim a Ana Batista, pelos seus 25 anos de alternativa, e a Nuno Marecos, cabo do Grupo de Forcados Amadores da Chamusca, que se despediu na sua terra natal.

Crónica completa na edição de 1 de outubro de O Almeirinense.