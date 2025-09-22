NERSANT dinamiza workshop online sobre liderança digital

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai promover no próximo dia 30 de setembro, às 11h30, o workshop online “Liderança Digital: Estratégias para um Mundo em Transformação”, uma iniciativa inserida no projeto Líder + Digital.

A sessão, destinada a gestores, dirigentes, empresários e quadros técnicos superiores, pretende apoiar o desenvolvimento de competências digitais essenciais para enfrentar os desafios da transformação digital nas organizações. O programa inclui a identificação dos principais obstáculos à transição digital, a apresentação de estratégias de liderança e a análise de casos práticos de implementação.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória, disponível no portal da associação.O workshop vai ser realizado através da plataforma Microsoft Teams.

O projeto Líder + Digital, financiado pelo PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, no âmbito do investimento Empresas 4.0 – Emprego + Digital 2025, tem vindo a ser implementado pela NERSANT em parceria com o Instituto Politécnico de Santarém, o ISLA Santarém e o Instituto Politécnico de Tomar. O percurso formativo inclui ações de capacitação, workshops temáticos e a elaboração de diagnósticos digitais com planos de ação para cada empresa.

Desde 2024, já foram realizadas sete ações formativas, que envolveram cerca de 90 participantes de 65 empresas da região, com resultados considerados relevantes no reforço da produtividade e competitividade empresarial através da digitalização.