Ribatejo+Sustentável quer colocar empresas da região na linha da frente da transição climática

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A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém / Câmara de Comércio e Indústria assinalou o arranque do projeto Ribatejo+Sustentável, uma iniciativa estratégica que visa apoiar as pequenas e médias empresas da região na transição para uma economia de baixo carbono, promovendo a descarbonização do tecido empresarial ribatejano.

O projeto é desenvolvido em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar, o Instituto Politécnico de Santarém, o TagusValley – Tecnopolo do Vale do Tejo e a MédioTejo21 – Agência Regional de Energia e Ambiente do Médio Tejo, enquanto copromotores, contando ainda com a CIMLT – Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e a CIMT – Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo como parceiros não beneficiários.

O Ribatejo+Sustentável tem como principal objetivo acelerar a descarbonização das empresas da região, através da adoção de tecnologias mais eficientes, da melhoria do desempenho energético e da redução das emissões de gases com efeito de estufa, contribuindo para uma maior competitividade e sustentabilidade do tecido empresarial.

Com uma duração prevista de 24 meses, entre abril de 2026 e março de 2028, o projeto mobiliza um investimento global superior a 767 mil euros. Está enquadrado no aviso SIAC – Descarbonização, no âmbito do COMPETE 2030, sendo cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) a 85%, a fundo não reembolsável. A intervenção incide sobretudo nas regiões da Lezíria do Tejo e do Médio Tejo, alinhando-se com as metas do Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) e do Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050.

Ao longo da execução, estão previstas ações de capacitação empresarial, demonstrações tecnológicas e iniciativas de transferência de conhecimento, bem como a criação de um Observatório Regional de Descarbonização e do Selo “Ribatejo Carbono Neutro”, que irá distinguir empresas da região com boas práticas ambientais.

Para Rui Serrano, presidente da NERSANT, o Ribatejo+Sustentável é “um projeto estruturante para o futuro económico da região”, sublinhando que o objetivo passa por apoiar as empresas na adaptação aos desafios da transição energética e climática, reforçando simultaneamente a sua capacidade de inovação e competitividade.

Com esta iniciativa, a NERSANT e os parceiros envolvidos pretendem afirmar o Ribatejo como um território de referência nacional no domínio da sustentabilidade, da inovação e da competitividade empresarial.