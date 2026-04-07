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Alpiarça recebe sessão do Roadshow Ribatejo Invest 2030 a 8 de abril

Por: Inês Ribeiro 07 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

O Município de Alpiarça vai receber na próxima quarta-feira, dia 8 de abril, uma sessão do Roadshow Ribatejo Invest 2030, iniciativa promovida pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, dedicada à divulgação de oportunidades de financiamento e apoio ao desenvolvimento empresarial na região da Lezíria do Tejo.

A sessão terá lugar no Auditório da Câmara Municipal de Alpiarça, entre as 16h00 e as 18h00, e destina-se a empresários, empreendedores e a todos os interessados em conhecer os instrumentos disponíveis para impulsionar a inovação, modernização e crescimento das suas atividades.

Integrado num conjunto de ações que percorrem vários concelhos da Lezíria do Tejo e do Médio Tejo, este roadshow pretende aproximar as entidades promotoras e o tecido empresarial local, facilitando o acesso à informação sobre programas de apoio e investimento no âmbito do Ribatejo Invest 2030.

A participação na sessão é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, podendo os interessados consultar o programa completo e efetuar a inscrição através do site oficial do Município de Alpiarça.

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