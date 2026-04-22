Torres Novas debate Transição Energética no Setor da Água

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A Águas do Ribatejo vai organizar um workshop “Transição energética no setor da água: conhecimento, casos práticos e soluções de eficiência aplicadas a infraestruturas”, que se realizarános dias 28 e 29 de abril de 2026, em Torres Novas, na Biblioteca Gustavo Pinto Lopes e na ETAR de Torres Novas. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição que deve ser realizada através do link indicado no final deste e-mail.

Este workshop é organizado no quadro do projeto WENexus, com o apoio da Embaixada da Dinamarca e da Águas do Ribatejo.

A iniciativa visa promover a partilha de conhecimento, experiências práticas e soluções inovadoras no domínio da eficiência energética no setor da água. Ao longo do programa, serão apresentados casos reais, estratégias de implementação e boas práticas que contribuem para uma transição energética mais sustentável.

No segundo dia, está prevista uma visita guiada à ETAR de Torres Novas e à Central de Bombagem e Tratamento de Água da Quinta do Melo, proporcionando uma perspetiva prática sobre as soluções aplicadas no terreno.

Trata-se de uma excelente oportunidade para aprofundar conhecimentos, trocar experiências e conhecer soluções aplicáveis a infraestruturas existentes.

O link para inscrição é: ficha de inscrição .

A inscrição gratuita inclui acesso ao almoço servido no local.