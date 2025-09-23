Benfica do Ribatejo celebra 46 anos do Rancho Folclórico com noite de folclore e fados

O Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo vai assinalar o seu 46.º aniversário com um espetáculo que junta duas tradições culturais portuguesas, o folclore e o fado. A iniciativa decorre no próximo dia 25 de outubro, pelas 19h30, na Associação Recreativa de Benfica do Ribatejo.

O evento conta com a atuação do próprio Rancho Folclórico, que promete ainda uma surpresa especial preparada para esta comemoração.

Na vertente do fado, sobem ao palco as vozes de Manuel João Ferreira, Casimira Alves e Madalena Gil, acompanhadas pelos músicos Diogo Ferreira, na guitarra, e Ginestal Martins, na viola.

O programa inclui ainda serviço de jantar, de forma a proporcionar um ambiente de convívio associado à celebração cultural.

A reserva é obrigatória e tem o custo de 25 euros por pessoa. As inscrições podem ser feitas através dos contactos telefónicos 917 613 244 ou 932 799 712.