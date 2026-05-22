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Cultura

Marchas Populares animam Largo Dr. Moita

Por: Daniel Cepa 22 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

As Marchas Populares vão sair à rua em Benfica do Ribatejo no próximo dia 6 de junho, num evento que promete encher o Largo Dr. Moita, nos Cortiçóis, de animação e tradição.

O desfile está marcado para as 21h00 e conta com a participação de várias marchas do concelho, nomeadamente a Marcha Popular de MaFra, Marcha de Almeirim, Marcha de Fazendas de Almeirim e a Marcha Popular de Benfica do Ribatejo.

A iniciativa é promovida pela Marcha Popular de Benfica do Ribatejo e inclui também animação a cargo de Rafael Vargas, além de serviço de bar no local.

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