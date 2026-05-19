Jovem atleta de Benfica do Ribatejo conquista títulos distritais em patinagem artística

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A jovem atleta Maria do Céu Fernandes, natural da freguesia de Benfica do Ribatejo, voltou a destacar-se na modalidade de Patinagem Artística ao conquistar, no passado fim de semana, os títulos de Tetracampeã Distrital de Patinagem Livre e Tricampeã Distrital de Solo Dance.

As provas decorreram nos dias 16 e 17 de maio, na cidade de Tomar, onde a atleta, de apenas 12 anos, demonstrou novamente o talento e a consistência competitiva que têm marcado o seu percurso desportivo.

Maria do Céu Fernandes representa o Hóquei Clube de Santarém nas disciplinas de Patinagem Livre e Solo Dance. A jovem iniciou-se na modalidade aos seis anos e soma já vários títulos e distinções no panorama regional e nacional.

Além dos recentes títulos distritais, destaca-se também o terceiro lugar alcançado no Campeonato Nacional da Segunda Divisão de Solo Dance, na época de 2025, no escalão Iniciado Feminino, resultado que reforça a projeção da atleta a nível nacional.