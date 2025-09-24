Mais de 86 mil visualizações nos Debates Autárquicos e hoje é a vez da Chamusca

O ciclo de debates autárquicos promovido pelos jornais Correio do Ribatejo, O Almeirinense e Rede Regional, em parceria com as rádios RCA Ribatejo (104.0 FM) e Rádio Bonfim (104.9 FM), continua a registar uma forte adesão do público. Até ao momento, foram realizados cinco debates, que já acumulam mais de 86 mil visualizações online, número que continua a subir.

O debate mais recente, dedicado ao concelho de Rio Maior, foi realizado no dia 22 de setembro e registou o maior pico de audiência do ciclo até agora, somou mais de 20 mil visualizações.

Anteriormente, foram realizados debates relativos aos concelhos de Benavente, com cerca de 15 mil visualizações, da Golegã, que foi visto por mais de 15 mil pessoas, de Salvaterra de Magos, que atingiu cerca de 17 mil visualizações e de Coruche, com cerca de 19 mil espectadores.

Realizados no auditório Scalabis do ISLA Santarém – Instituto Politécnico, os debates têm uma duração média entre 60 e 90 minutos e são conduzidos por jornalistas dos cinco meios de comunicação envolvidos, que asseguram um espaço plural e equilibrado para a apresentação e confronto de ideias no âmbito das eleições autárquicas de 12 de outubro.

Esta quarta-feira, dia 24 de setembro, realiza-se o debate relativo ao concelho da Chamusca, que tem como candidatos/as à presidência da Câmara Municipal Gisela Matias (CDU), Cláudia Moreira (Movimento Presente), Rui Martinho (Primeiro a Nossa Terra), Nuno Mira (PS), Tiago Prestes (PSD) e Luís Rodrigues (CHEGA).

Seguem-se, posteriormente, os debates do concelho do Cartaxo, dia 26 de setembro, do concelho de Alpiarça, dia 29 de setembro, do concelho de Almeirim, dia 1 de outubro, e do concelho de Santarém, dia 3 de outubro.

Todos os encontros são transmitidos em direto nas redes sociais dos jornais organizadores e simultaneamente pelas rádios parceiras, o que permite aos cidadãos acompanhar em tempo real as propostas dos candidatos em cada concelho da Lezíria do Tejo.