Chamusca promove formação sobre cultura cigana para técnicos e docentes

Imprimir

A Biblioteca Municipal da Chamusca recebeu, esta quarta e quinta-feira, dias 11 e 12 de março, uma ação de capacitação dedicada ao tema da cultura cigana. A iniciativa foi promovida pelo Município da Chamusca e dirigida a profissionais que trabalham diretamente com as comunidades do concelho.

A sessão de abertura contou com a presença da vereadora com o pelouro da Ação Social, Lisete Fidalgo, que destacou a importância de iniciativas que promovam o conhecimento e o respeito pela diversidade cultural.

Destinada a docentes e técnicos que desenvolvem trabalho no território, a formação foi dinamizada pela Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas e integra a Ação 15 do Eixo 4 do programa CLDS 5G In.Pulsa.

Ao longo dos dois dias, os participantes tiveram oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre a história, identidade e diversidade cultural das comunidades ciganas, procurando identificar pontos de convergência e de diferença em relação à cultura maioritária e reforçar competências para uma intervenção social mais informada e inclusiva.

A ação esteve organizada em três módulos. O primeiro abordou percursos e tradições da cultura cigana, incluindo temas como o luto, o casamento, as normas sociais e a língua. O segundo centrou-se nas dimensões da educação, do trabalho e da família, analisando a escolarização das crianças, as experiências profissionais dos adultos e os processos de mediação comunitária. O terceiro módulo incidiu sobre a relação da comunidade cigana com os serviços de saúde e com as instituições.

Para além da componente formativa, o encontro integrou momentos de partilha, dinâmicas de grupo e testemunhos dos participantes, promovendo a reflexão e o diálogo intercultural.