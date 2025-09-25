Eva Neves contratada pelo Sporting

Eva Neves assinou contrato com o Sporting Clube de Portugal. A guarda-redes até agora no Futalmeirim tem 17 anos e está na primeira temporada de júnior.

“A Eva Neves deu um passo em frente, decidiu aceitar e sair da sua zona de conforto, agradecer à Mister Ana Matias, a sua primeira treinadora no Futalmeirim-Almeirim Futsal Clube e à Adriana Rebelo a sua primeira treinadora de redes também no Futalmeirim, por terem acreditado nela desde o primeiro dia”, escreveu o clube nas redes sociais.



