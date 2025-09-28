Miguel Arsénio entre os 20 melhores do Mundo em Trail

Miguel Arsénio representou Seleção Nacional nos Campeonatos Mundiais de Corrida em Montanha e Trail, realizados este sábado, dia 27 de setembro, em Canfranc-Pirineus, Espanha, e foi o melhor português em prova.

O atleta natural de Paço dos Negros, concelho de Almeirim, competiu na categoria Long Trail, com 82 km de percurso e 5.413 metros de desnível positivo, concluindo a prova em 9h43min46s e alcançando o 17.º lugar no campeonato.

Miguel falou numa prova de alto nível e justifica a sua não entrada no top10 devido a uma queda logo nos primeiros quilómetros da prova.

Veja aqui as declarações: https://www.facebook.com/share/v/1A2MASr72U/?mibextid=wwXIfr

Atualmente, Miguel ocupa a 18ª posição no ranking mundial da ITRA, com 916 pontos, e é o número 1 do World Trail Majors.





