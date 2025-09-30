Santarém recebe IX Mostra de Doces Conventuais e Arte do Claustro

O Museu Diocesano de Santarém volta a ser palco de um dos eventos mais aguardados da região, a IX Mostra de Doces Conventuais e Arte do Claustro, que tem lugar nos dias 3, 4 e 5 de outubro. A entrada é gratuita e promete trazer à cidade um ambiente de tradição, história e sabores únicos.

Nesta edição participam várias ordens religiosas e instituições ligadas à preservação das receitas ancestrais, como as Monjas de Singeverga, Monjas de Cister, Monjas Carmelitas de Bande, Monjas Clarissas do Louriçal e a Fraternidade das Irmãzinhas de Jesus. A mostra conta ainda com a presença de entidades locais e regionais que mantêm viva a doçaria conventual, entre as quais os célebres Pastéis de Santo António e a Docaria Conventual de Portalegre, Quase Pecado.

Ao todo, são 13 expositores que, para além dos doces, apresentam também trabalhos de arte e tradição ligados à vida no claustro.

O evento não se limita à doçaria, tem um programa cultural com concertos e workshops que enriquecem a experiência dos visitantes.

Na sexta-feira, dia 3, o evento arranca às 10h30 com a “Hora do Doce” dedicada aos mais novos. A sessão de abertura oficial, que conta com a presença do Bispo Diocesano, está marcada para as 11h45.

Durante a tarde, às 14h30, atua o Grupo de Cantares da AFUL, seguido da apresentação “Vida e Artes do Claustro” às 15h00. Logo s seguir, às 15h30, volta a “Hora do Doce”, desta vez, com a participação da EPTV. O dia encerra com um workshop de “Danças Medievais por Dancem”, às 21h00.

O sábado, dia 4, abre às 10h00 e a animação da tarde começa às 14h30 com o Rancho Folclórico do Granho, de Salvaterra de Magos. Às 15h00, segue-se o “Conto Musicado” e, às 15h30, o público pode assistir a um espetáculo de magia com Manuel Barata (FITIJ). O programa prossegue às 16h30 com um workshop de esgrima histórica e, às 18h00, com um workshop de ourivesaria religiosa. O dia termina às 21h30, com um concerto de música antiga.

O último dia da mostra começa às 10h00 com a abertura ao público. Às 15h00, realiza-se uma visita ao centro histórico com Isabel Stilwell, que inclui uma subida à Torre (mediante reserva). Mais tarde, às 17h00, tem lugar o Concerto Jubilar na catedral, com a participação da Schola Cantorum da Catedral de Santarém e da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras. O evento encerra oficialmente às 20h00.