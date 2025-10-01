“Ajuda de Mãe” apoia mais de 800 famílias no distrito de Santarém

A Associação de Solidariedade Social “Ajuda de Mãe” já acompanhou mais de 800 famílias no distrito de Santarém desde a abertura do gabinete local, em 2007. Com 34 anos de experiência, esta IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social tem como missão apoiar grávidas e jovens mães em situação de vulnerabilidade, de forma a promover a melhoria da vida pessoal e familiar.

O gabinete de Santarém presta apoio psicossocial gratuito e confidencial a grávidas, bebés e famílias, e integra ainda o projeto “Atelier de Costura ReUse by Ajuda de Mãe”. Criado em 2019, este espaço surgiu como resposta ao desemprego e ao isolamento social de muitas mães, ao juntar o empreendedorismo social e ambiental à capacitação e integração profissional.

Nos últimos cinco anos, o atelier reaproveitou cerca de 800 kgs de desperdício têxtil e transformou-o em produtos sustentáveis. Mais de uma centena de mães participaram neste projeto, metade já se encontra inserida no mercado de trabalho.

Em 2024, a taxa de integração profissional no distrito ultrapassou os 70%, apesar dos obstáculos relacionados com a gravidez, o período pós-parto, a situação documental irregular ou a falta de respostas na rede de equipamentos de infância.

A equipa de Santarém é composta por técnicas especializadas no acompanhamento social e no atelier de costura, que conta ainda com voluntárias que asseguram o apoio direto às famílias.

Fundada em 1991, a “Ajuda de Mãe” tem sede em Lisboa, onde também dispõe de três residências de acolhimento, a Escola do Arco e a Escola de Mães.