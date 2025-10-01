IVV recebe concerto “Grandes Obras de Música de Câmara” da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras

O IVV – Espaço Multiusos de Almeirim recebe, no próximo dia 24 de outubro, às 21h30, um concerto dedicado às “Grandes Obras de Música de Câmara”, com a participação de músicos da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras.

O espetáculo, promovido pela Câmara Municipal de Almeirim, pretende aproximar o público das sonoridades clássicas e da excelência musical de uma das orquestras mais prestigiadas do país.

Os bilhetes têm um custo de 5 euros e estão disponíveis na tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim e no IVV no dia do espetáculo.