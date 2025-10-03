Alexandra Pintor (Chega): “O meu principal objetivo é ser uma presidente presente”

A jovem advogada de Fazendas de Almeirim é, desde o início, militante do Chega e tem várias ideias para a freguesia de Fazendas. Desde a Herdade dos Gagos, às estradas da freguesia.

Como surgiu o convite para liderar a lista à freguesia de Fazendas de Almeirim?

O convite foi feito na decorrência de integrar as atividades políticas do Partido desde o seu início, sendo militante n.º 894, tendo sido a primeira coordenadora da concelhia de Almeirim e a primeira Presidente do Conselho de Jurisdição Distrital. Fiquei muito satisfeita, essencialmente por dois motivos, por um lado por poder vir a representar os fregueses da minha terra e, por outro, por representar um partido que acompanho desde a sua formação.

O que acha que pode trazer de bom à freguesia?

O meu principal objetivo é ser uma presidente presente, disponível e ir ao encontro daquilo que a população precisa. Dar resposta às necessidades dos fregueses, e nos casos em que, como presidente de Junta, não tenha competência para resolver os assuntos, poder fazer chegar a voz e os problemas dos fregueses junto da Câmara Municipal. Pretendo, sobretudo, garantir a transparência neste processo de representação de forma a que os fregueses tenham conhecimento dos motivos pela qual as coisas não são realizadas ou são realizadas de forma diferente.

Como analisa o trabalho de João Apolinário nestes últimos quatro anos? E nos 12 em que esteve à frente da junta?

Na minha perspetiva, o atual presidente poderia ter sido mais ativo, participativo e empenhado em desenvolver e debater os problemas da freguesia, o que não aconteceu ao longo dos últimos 12 anos.

Se ganhar a Junta, quais os grandes desafios?

Creio que o maior desafio será reorganizar a forma de atuação política, pois nos últimos anos, tem sido uma junta dirigida por políticas de esquerda, outro grande desafio será, sem dúvida, a herdade dos gagos.

Quais os principais projetos da sua candidatura para a freguesia?

Pretendo implementar a limpeza de terrenos, quer da junta, quer dos particulares que, por motivos comprovadamente justificados, não os consigam limpar. Outro projeto será o arranjo das estradas da freguesia. Irei também debater-me sobre a alteração do PDM para que pessoas que tenham terrenos na vila possam regressar e construir aqui a sua vida.

Porque devem votar em si os fregueses da Fazendas?

Os fregueses, tal como eu, estão cansados de ter uma freguesia parada e estagnada no tempo, em que nada acontece, assemelhando-se apenas a um local onde as pessoas pernoitam. Pretendo dinamizar a freguesia, atrair mais jovens, arranjar as estradas, fazer mais eventos, ter um mercado onde os nossos produtores locais possam vender os seus produtos, no fundo, dar mais vida à freguesia e melhorar a qualidade de vida dos fregueses, infelizmente isto não tem acontecido. Por isso, se for isto que os fregueses pretendem, é em mim que devem votar.

A oposição tem dito que a autarquia tem esquecido a freguesia. Também acha? Porquê?

De fato, são poucas as situações em que a autarquia interveio na nossa freguesia. Para uma freguesia com cerca de 7.000 habitantes, deveríamos ter tido mais investimento.

Fazendas de Almeirim, pela dimensão geográfica e pelo número de habitantes, já deve ter mais meios financeiros e autonomia da autarquia? Porquê?

Eu creio que deve existir um princípio de proporcionalidade no momento em que os investimentos e as iniciativas são feitas, se Fazendas de Almeirim é a segunda freguesia maior do concelho, então a mesma deveria estar a par do desenvolvimento da freguesia maior. Constatar que todo o investimento é centralizado em Almeirim não é positivo e eu pretendo mudar esta realidade.

A mudança da junta para o novo espaço vai trazer mais eficiência nos serviços?

Poderá ser uma mais valia, todavia, acredito que a eficácia e eficiência dos serviços não depende, exclusivamente, do espaço físico, mas sobretudo das pessoas que os executam.

Como se pode potenciar a freguesia no sector económico?

Com a criação de comércio local, onde os nossos produtores possam vender os seus produtos agrícolas, com mais incentivos nas épocas festivas, com a divulgação dos comerciantes da nossa freguesia nas redes sociais da nossa junta de freguesia e com mais eventos a realizar na freguesia durante o ano onde também se envolvam os jovens.

Concorda com a requalificação que foi feita no antigo campo do Sporting? E com a ideia de junto à casa mortuária fazer uma “espécie de parque da Zona Norte”?

O campo do Sporting tinha de ser requalificado, todavia, creio que poderia ter sido feita uma obra diferente, em que se rentabilizasse mais o espaço e não se gastasse tanto dinheiro apenas para parque. Inicialmente, estranhei a ideia de se fazer um parque com esta finalidade junto à casa mortuária, onde se realizarão as festas da vila, mas parece-me que não há outro local possível.

Data de nascimento: 22 de abril de 1994.

Profissão: Advogada

Passatempos: Pescar, fazer piqueniques, estar em contacto com a natureza.

Último livro: Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes

Música: Baladas dos anos 70, 80, e 90.