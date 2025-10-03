António Figueiras (CDU): “A única força política com propostas alternativas para a freguesia é a CDU”

António Figueiras volta a ser o rosto da CDU para tentar ganhar a junta de Fazendas. O funcionário público assume que é a única candidatura com propostas alternativas à gestão socialista.

Como surgiu o convite para liderar a lista à freguesia de Fazendas?

Foi um convite de continuidade. Havia outros mais jovens que poderiam liderar a lista, mas com vida profissional mais complicada. Os partidos que integram a CDU continuam a ver em mim, capacidade, experiência e ligação à freguesia, necessários.

O que acha que pode trazer de bom à Freguesia?

Conheço muito bem a freguesia, tenho boa relação com todos, sei quais os problemas que existem e como os resolver. Temos propostas concretas e realizáveis com os meios que a junta tem ao seu dispor.

Como analisa o trabalho de João Apolinário nestes últimos 4 anos? E nos 12 em que esteve à frente da junta?

Os últimos 4 anos foram de algum marasmo, tal como já nos mandatos anteriores. Essencialmente, falta de iniciativa, sempre à espera que a câmara resolva.

Sabemos quais as competências da junta, próprias e delegadas pela câmara municipal, mas para além destas, o presidente da Junta tem a obrigação de decidir, volto a referir que tem meios para fazer mais e melhor.

Se ganhar a junta, quais os grandes desafios?

O principal desafio é quebrar a inatividade, é trabalhar para melhorar todo o funcionamento geral dos serviços dependentes da junta. Olhar para a questão da habitação, para os transportes, incentivar o comércio local, criar as condições para a qualidade de vida dos idosos.

Quais os principais projetos da sua candidatura para a freguesia?

Para além dos que já referi, requalificar os espaços de lazer como o Parque de Merendas da Barragem dos Gagos e do Vale de Água, realizar uma gestão cuidada da Herdade dos Gagos, para melhoria do montado existente, favorecendo a floresta que dá riqueza à freguesia, criar mais percursos pedestres na freguesia, promovendo a observação da natureza e a visita ao património cultural. Também, defender a preservação do Paço Real da Ribeira de Muge, em Paço dos Negros, para valorização turística e patrimonial deste local.

Porque devem votar em si os fregueses das Fazendas?

Porque conheço melhor que qualquer outro dos candidatos os problemas da freguesia, porque temos, no coletivo partidário da CDU, propostas concretas e realizáveis, sem demagogias. Também, porque tenho a capacidade de comunicar com a câmara municipal, sem subserviência.

A oposição tem dito que a autarquia tem esquecido a freguesia. Também acha? Porquê?

A única força política com propostas alternativas para a freguesia, como tal de oposição, é a CDU, e não nos ouviram dizer isso. Chamar oposição às forças políticas que utilizaram, nestes últimos 4 anos, a Assembleia de Freguesia para tudo menos para fazer política, por favor!

Não pensamos assim. A autarquia tem proporcionado à freguesia as condições necessárias, se a junta não tem feito melhor é porque não tem sido competente.

Fazendas de Almeirim, pela dimensão geográfica e pelo número de habitantes, já deve ter mais meios financeiros e autonomia da autarquia? Porquê?

A resposta a esta pergunta está implícita na anterior. Recordo que também é esta a junta de freguesia que tem verbas próprias por causa da gestão da cortiça que se obtém na Herdade dos Gagos.

A mudança da junta para o novo espaço vai trazer mais eficiência nos serviços?

A mudança das instalações da junta para este espaço, constava do nosso programa, em 2021. Pensamos que não basta a mudança para trazer mais eficiência, mas ajuda.

Haverá agora condições para acrescentar um Espaço Cidadão com acesso a outros serviços públicos e mesmo uma caixa multibanco.

Como se pode potenciar a freguesia no setor económico?

A economia da freguesia está dependente, essencialmente, da agricultura. É familiar, mas não só, é desenvolvida, mas pode, se apoiada, melhorar, inclusive nos canais de escoamento dos produtos. Neste aspeto, a junta de freguesia poderá contribuir no apoio e incentivo aos agricultores, criar condições para escoar melhor os produtos da agricultura familiar e sensibilizar a câmara municipal para participar nessa tarefa e para a qualidade dos nossos produtos.

Concorda com a requalificação que foi feita no antigo campo do Sporting? E com a ideia de, junto à casa mortuária, fazer uma “espécie de parque da Zona Norte”?

O espaço requalificado é bastante frequentado, tanto na zona de jogos, como no parque infantil, que é o único em toda a freguesia. Só não esquecemos é que, anteriormente, havia ali quem jogasse o jogo da malha e, na requalificação, não ficou visto um espaço para a continuação dessa prática. Atualmente, preocupa-nos que, neste espaço, o WC está vandalizado. Os parques verdes são importantes para o bem-estar das populações como zonas de lazer e desporto, mas também por causa das ondas de calor e das alterações climáticas.

Data de nascimento: 27 de julho de 1963

Profissão: Funcionário Público

Passatempos: Pesca, caça e ler

Último livro: “Até amanhã, camaradas” de Manuel Tiago

Música: Música portuguesa, como fado