FIP Bronze Almeirim já está a decorrer

O FIP Bronze Almeirim, etapa oficial do circuito mundial de padel (FIP Tour), promovido pela Federação Internacional de Padel, já está a decorrer no AlmeirINN Padel e prolonga-se até domingo, dia 5 de outubro.

É a primeira vez que o Ribatejo recebe uma prova desta dimensão, que reúne em Almeirim alguns dos melhores jogadores nacionais e internacionais de padel. Em paralelo com o torneio internacional, está a realizar-se também o 3.º Open AlmeirINN Padel – Classe 10.000 da Federação Portuguesa de Padel, que vem reforçar a importância desta semana para o clube e para a cidade.

O evento conta com o apoio oficial do Fitness Factory Almeirim e do Restaurante O Forno. A iniciativa está a registar uma forte adesão por parte do público e oferece a Almeirim uma oportunidade única de ver atletas de referência mundial em ação.

O FIP Bronze é a primeira categoria em torneios internacionais de padel organizados pela Federação Internacional de Padel (FIP) no âmbito da FIP Tour 2025 e são um ponto de partida para jogadores que procuram somar pontos e subir no ranking mundial.